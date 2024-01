Synergis Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index oder RSI wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für die Isp-Aktie ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 27,59 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, wodurch eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Isp-Aktie ergibt auf Basis der letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,26 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,248 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge und überwiegend neutrale Themen. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Isp-Aktie basierend auf den genannten Faktoren als "Neutral" bewertet.