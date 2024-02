Synergis Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Isp wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 39,29 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,26, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung zur Aktie verstärken oder sogar beeinflussen. Bei Isp zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen und daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugewiesen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Isp war in den letzten Tagen neutral, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Isp daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Isp-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,25 HKD bewertet. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,247 HKD, was einer Abweichung von -1,2 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Isp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.