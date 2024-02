Syndax Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie von Syndax weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent bedeutet. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Biotechnologie"-Branche liegt die Differenz bei -2 Prozent.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Syndax von Analysten insgesamt mit 9 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Daher wird für die langfristige Einstufung ein "Gut" abgeleitet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Syndax vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34,86 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 55,13 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Syndax in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führt. Auch die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie von der Redaktion ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien haben gezeigt, dass die Bewertungen überwiegend positiv waren und vor allem positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie als "Gut". Somit ist Syndax hinsichtlich der Stimmung als "Gut" einzustufen.