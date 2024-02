Syndax Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Aktuelle Analyse der Aktie von Syndax: Dividendenrendite, Relative Strength Index, Anleger-Sentiment und Analysteneinschätzungen

Die aktuelle Dividendenrendite von Syndax liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen niedrigeren Ertrag um 2,5 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Syndax liegt bei 31,92, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 45,36. Insgesamt führt dies zu einem Rating der Aktie als "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 12 grünen Tagen und keinen negativen Diskussionen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9 mal eine Einschätzung von "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Syndax vergeben, was zu einem langfristigen Rating von "Gut" führt. Eine Prognose für den aktuellen Kurs von 22,69 USD deutet auf eine erwartete Entwicklung von 53,62 Prozent hin, was zu einem mittleren Kursziel von 34,86 USD führt. Auch dies wird von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Syndax eine eher neutrale bis positive Bewertung in Bezug auf Dividendenrendite, Dynamik des Aktienkurses, Anleger-Sentiment und Analysteneinschätzungen.