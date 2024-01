Syndax Aktie: Wann tut sich was?

In den letzten Wochen konnte bei Syndax eine positive Veränderung des Sentiments und Buzz beobachtet werden. Dies deutet auf eine zunehmend positive Stimmung in den sozialen Medien hin, was als gut bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Syndax daher eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Syndax beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,47 % als schlecht eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Syndax liegt bei 147,06, was 40 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 105,09. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer schlechten Bewertung aus fundamentaler Sicht.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Syndax eine Performance von -14,95 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 26,22 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -41,17 Prozent im Branchenvergleich für Syndax. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite von Syndax um 38,3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Syndax eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.