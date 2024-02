Syndax Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Syndax verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,23 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -10,85 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Syndax eine Underperformance von -11,38 Prozent aufweist. Der Gesundheitspflegesektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,09 Prozent im letzten Jahr, wobei Syndax 16,14 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Syndax mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,52 %) niedriger, was einer Differenz von 2,52 Prozentpunkten entspricht. Daher erhält das Unternehmen derzeit eine Einstufung von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Syndax-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 18,64 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 22,67 USD liegt, was einer Abweichung von +21,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (20,75 USD) liegt über dem aktuellen Kurs (+9,25 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Syndax haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird anhand der sozialen Medien festgestellt, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen beobachtet wurde. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Syndax daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.