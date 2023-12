Syndax Aktie: Sensationelle Entwicklung

Derzeit gibt es einige wichtige Bewertungen und Analysen für die Aktie von Syndax. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 147, was bedeutet, dass die Börse 147,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Syndax zahlt. Dies liegt 41 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 104 und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt Syndax mit einer Rendite von -14,95 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 37 Prozent. Die Biotechnologie-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 31,64 Prozent, während Syndax um 46,59 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analystenmeinungen für Syndax sind insgesamt positiv, da in den letzten zwölf Monaten 11 Gut- und keine Schlecht-Einschätzungen vorliegen. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten basierend auf dem Kursziel liegt bei 35,63 USD, was einer Steigerung um 65,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" aus Analystensicht.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls überwiegend positive Reaktionen der Marktteilnehmer gegenüber Syndax in den letzten Tagen, mit sieben positiven und zwei negativen Tagen sowie positiven Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Syndax eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.