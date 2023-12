Syndax Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Syndax im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt überbewertet

Die Aktie von Syndax wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 147,06 und weist einen Abstand von 42 Prozent zum Branchen-KGV von 103,88 auf, was auf fundamentaler Basis zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Stimmung und Diskussionen

Die Stimmung rund um die Aktien von Syndax wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Technische Analyse

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Syndax-Aktie mit 20,77 USD aktuell um +42,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +11,19 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Relative Strength Index (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Syndax-Aktie liegt aktuell bei 8,61 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der 25-Tage-RSI von 9,86 Punkten weist auf eine Überverkauftheit hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Syndax aufgrund der technischen Analyse und des RSI eine "Gut"-Bewertung.