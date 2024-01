Syndax Aktie: Da braut sich was zusammen!

In den letzten vier Wochen wurden bei Syndax keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Allerdings gab es eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index der Syndax aktuell bei 45,88 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Syndax im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,95 Prozent erzielt, was 31,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 8,79 Prozent, wobei Syndax aktuell 23,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Syndax 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.