Synchrony Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Synchrony wird mit 27,36 bewertet, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,87, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Synchrony-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Mit einer Abweichung von +21,6 Prozent wird die Aktie als "Gut" bewertet. Ebenso erhält die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Gut"-Bewertung mit einer Abweichung von +6,18 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich Aktienkurs übertrifft die Rendite der Synchrony-Aktie mit 15,53 Prozent die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um mehr als 11 Prozent. Auch im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche liegt die Rendite mit 8,2 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 7,32 Prozent. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 7,29, was 88 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 62. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Synchrony-Aktie auf Grundlage des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.