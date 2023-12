Synchrony Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Synchrony beträgt das aktuelle KGV 6, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" mit einem durchschnittlichen KGV von 52 zeigt, dass Synchrony aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Synchrony-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Synchrony um 0,37 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,72 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 9,23 Prozent, wobei Synchrony aktuell 4,89 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Synchrony festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Synchrony-Aktie aktuell bei 31,38 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 35,6 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +13,45 Prozent entspricht. Die Differenz gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +17,96 Prozent, was zu einem insgesamt "Gut"-Signal führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Synchrony-Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, während die Entwicklung des Aktienkurses und das Sentiment in den sozialen Medien zu einer neutralen Bewertung führen. Die technische Analyse hingegen zeigt positive Signale und bewertet die Aktie ebenfalls als "Gut".