Synchrony Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs der Synchrony-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor eine Überrendite von 39,37 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Verbraucherfinanzierung beträgt 14,12 Prozent, und Synchrony liegt aktuell 37,05 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende von 2,53 Prozent liegt Synchrony im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (6,27 Prozent) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Analysten schätzen die Aktie der Synchrony langfristig als "Neutral" ein, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 37,36 USD liegt. Dies entspricht einer Erwartung in Höhe von -10,08 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen Studien auch einige "Schlecht"-Signale in der Anlegerkommunikation, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".