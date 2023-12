Synchrony Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Synchrony-Aktie 6 Mal als gut, 5 Mal als neutral und 1 Mal als schlecht bewertet. Das langfristige Rating des Titels aus institutioneller Sicht ist entsprechend neutral. Im vergangenen Monat sind keine Analystenupdates zu Synchrony verfügbar. Der aktuelle Kurs von 38,35 USD wird von den Analysten als rückläufig eingeschätzt, mit einer erwarteten Entwicklung von -6,56 Prozent und einem mittleren Kursziel von 35,83 USD. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie daher neutral.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Synchrony-Aktie wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen neutral einzustufen ist. In diesem Zeitraum ergaben sich sieben Handelssignale, davon 7 schlechte und keine guten Signale. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die Aktie aus Anlegerperspektive als schlecht bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Synchrony-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 31, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Vergleicht man dies mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (18,1), so ergibt sich hierbei eine überverkaufte Position, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein gutes Rating für Synchrony.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der Schlusskurs der Synchrony-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (31,55 USD) deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (38,35 USD) liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Ähnlich verhält es sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem guten Rating versehen wird. Insgesamt erhält die Synchrony-Aktie somit eine gute Bewertung auf Basis der technischen Analyse.