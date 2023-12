Synchronoss Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Synchronoss betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 17,8 Punkte, was bedeutet, dass Synchronoss momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da Synchronoss weder überkauft noch überverkauft ist.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Synchronoss 131, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Synchronoss eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,3 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Synchronoss-Aktie mit einem Kurs von 5,84 USD derzeit +31,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -22,55 Prozent als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Aktie für die beiden Zeiträume führt.