Synchronoss Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,88 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,571 USD um -35,11 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,62 USD, was einer Abweichung von -7,9 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Schlecht"-Wert einstuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Synchronoss. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass Synchronoss unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Synchronoss im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,66 Prozent erzielt, was 63,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 8,07 Prozent, und Synchronoss liegt aktuell 59,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Synchronoss eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird Synchronoss Technologies, Inc. aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und des Branchenvergleichs als "Schlecht" eingestuft, während die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet wird.