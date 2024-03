Synaptogenix Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Synaptogenix-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,43 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,202 USD liegt, was einer Abweichung von -53,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,21 USD, so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-3,81 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Synaptogenix-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 28, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Synaptogenix damit ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt weitere gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine deutliche Abnahme, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls gemischt. In den letzten Tagen war die Stimmung grundsätzlich neutral, mit mehr positiven als negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Synaptogenix von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.