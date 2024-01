Synaptogenix Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Synaptogenix-Aktie hat in den letzten Tagen eine Reihe von Analysen durchlaufen, um ihr aktuelles Bild am Markt zu bewerten. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,59 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,259 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -56,1 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,27 USD, was zu einem Abstand von -4,07 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Synaptogenix diskutiert wurde. Es gab positive Themen an drei Tagen und überwiegend negative Kommunikation an fünf Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Synaptogenix-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Abschnitt führt. Basierend auf diesen Analysen erhält die Synaptogenix-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den aktuellen Markt.