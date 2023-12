Synaptogenix Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Synaptogenix befindet sich bei 20,59 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,23 und wird daher als neutral bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über Synaptogenix diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Synaptogenix, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Synaptogenix hat in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Synaptogenix-Aktie ein Durchschnitt von 0,63 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,29 USD, was einem Unterschied von -53,97 Prozent entspricht und daher zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,28 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Synaptogenix für die einfache Charttechnik eine "neutrale" Bewertung.