Synaptics Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Synaptics liegt das aktuelle KGV bei 195. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 73. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Synaptics damit derzeit überbewertet, und die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Synaptics in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Dafür erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat Synaptics in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Synaptics derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1.99%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt -1. Aufgrund dieser Situation erhält die Synaptics-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Synaptics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, weshalb die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.