Synaptics Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Synaptics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 93,19 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 108,14 USD einen Abstand von +16,04 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 109 USD, was einer Differenz von -0,79 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung als "Gut".

Die langfristige Meinung von Analysten zur Synaptics-Aktie ist ebenfalls positiv, mit 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch die kurzfristige Betrachtung zeigt eine positive Einschätzung, mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 123,33 USD, was eine Performance von 14,05 Prozent bedeuten würde und somit zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Synaptics im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Synaptics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,05 Prozent. Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine deutliche Underperformance von -3876,36 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance von Synaptics deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren Unterperformance und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt.