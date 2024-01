Synaptics Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Synaptics-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 92,33 USD weist eine Abweichung von +23,56 Prozent zum aktuellen Kurs (114,08 USD) auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 100,77 USD eine Abweichung von +13,21 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten haben die Synaptics-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 5 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamteinstufung von "Gut". Innerhalb eines Monats gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 139,29 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 22,09 Prozent bedeutet. Dies führt erneut zu der Gesamteinstufung "Gut" durch die Analysten.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Synaptics-Aktie aktuell mit einem Wert von 70,1 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Beim RSI25 ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 39, was zu einer entsprechenden Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Synaptics in den vergangenen Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.