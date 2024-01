Synaptics Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Analystenbewertung für die Synaptics-Aktie zeigt, dass von insgesamt 7 Analysten 5 die Aktie als "Gut", 2 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet haben. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen der Analysten spiegeln diese Einschätzung wider, da die durchschnittliche Empfehlung für Synaptics im letzten Monat ebenfalls "Gut" war. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 139,29 USD, was einen Anstieg um 25,48 Prozent vom letzten Schlusskurs von 111 USD bedeutet. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat Synaptics im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,05 Prozent erzielt, was 13,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,55 Prozent, wobei Synaptics aktuell 2,5 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Synaptics liegt bei 64,86, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Synaptics-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.