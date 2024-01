Synaptics Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Synaptics in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einem Anstieg des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Die Intensität der Diskussionen rund um das Unternehmen deutet darauf hin, dass Synaptics aktuell weder stark im Fokus der Anleger steht, noch vollkommen unbeachtet bleibt. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Synaptics derzeit bei 92,31 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 108,3 USD gehandelt wird und somit einen Abstand von +17,32 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 102,7 USD, was einer Differenz von +5,45 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Synaptics-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 76,2, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 43,88 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Schlecht".

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche konnte Synaptics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,05 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,79 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 25,84 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Synaptics jedoch 13,87 Prozent über dem Durchschnittswert der Branche, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.