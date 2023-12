Synaptics Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Bewertung einer Aktie hängt von vielen Faktoren ab, darunter auch die Kommunikation im Netz und der Relative Strength-Index. In Bezug auf Synaptics ergibt sich ein insgesamt neutrales Bild. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was auch zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Synaptics liegt bei 35,37 (RSI7) und 31,07 (RSI25), was ebenfalls zu einer neutralen Empfehlung führt. In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz zum Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" bewertet wird.

Die Analystenbewertungen für Synaptics zeigen eine positive Tendenz, mit 5 "gut", 2 "neutral" und 0 "schlecht" Bewertungen. Auch die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 30,48 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Insgesamt erhält Synaptics somit eine positive Bewertung, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Diskussionsintensität, RSI, Dividende und Analystenmeinungen. Die Aktie zeigt Potenzial für zukünftiges Wachstum, was Investoren berücksichtigen sollten.