Synaptics Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Synaptics in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Es wurde weniger über Synaptics diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit für das Unternehmen nimmt ab, was zu diesem Rating führt.

Die Analysten bewerten die Synaptics-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten liegt bei "Gut" mit einer Kursprognose von 139,29 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 18,96 Prozent entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Synaptics weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 23,05 Prozent, was 16,05 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Branchenvergleich mit "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt Synaptics aktuell 2,03 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.