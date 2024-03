Synalloy Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aktienanalyse von Ascent Industries zeigt, dass die langfristige Meinung der Analysten die Bewertung "Gut" für die Aktie vorsieht. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen aus, gab es im letzten Monat keine Aktualisierungen durch die Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 10,31 USD eine negative Performance von -100 Prozent bedeuten würde. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Ascent Industries momentan bei 75 Punkten auf 7-Tage-Basis liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird der Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht" Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ascent Industries bei 12 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ist die Aktie daher unterbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat Ascent Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,04 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 4,28 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +52,76 Prozent für Ascent Industries. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

Diese Analyse zeigt eine gemischte Bewertung für Ascent Industries, wobei die fundamentale Bewertung positiv ausfällt, während die technische Analyse auf eine Überkauft-Situation hinweist. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.