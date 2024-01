Synairgen Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Synairgen-Aktie befindet sich derzeit 11,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -24,13 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" eingestuften charttechnischen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Synairgen liegt derzeit bei 61,9 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 76, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht" Einstufung für den RSI.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Synairgen-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Biotechnologie"-Branche hat die Synairgen in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 40,59 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich mit dem "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie 39,16 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.