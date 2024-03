Synairgen Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich, dass das Interesse der Anleger an der Aktie von Synairgen in etwa gleich geblieben ist. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Synairgen-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 61,07 und der RSI25 bei 50,96, was beide auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen neutral über Synairgen diskutiert haben. Es gab keine klare Tendenz in den Diskussionen, weder positiv noch negativ. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Synairgen bei 7,03 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,298 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,46 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" aufgrund der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Synairgen-Aktie basierend auf der Stimmung der Anleger, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.