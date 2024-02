Synairgen Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Synairgen-Aktie liegt der RSI derzeit bei 54,17, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird (RSI25), liegt der Wert bei 68, was ebenfalls als "neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral"-Einstufung für die RSI.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität der Synairgen-Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also auch hier ein "neutral"-Wert für Synairgen.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Biotechnologie-Branche hat die Synairgen-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,79 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -32,85 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite 33,01 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Synairgen-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter den letzten Schlusskursen liegt, was zu einer "schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Synairgen-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Indikatoren.