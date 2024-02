Synairgen Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Diskussionen über Synairgen auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Meinungen und Stimmungen über das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen haben die positiven Meinungen in den Kommentaren überwiegt, während hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Synairgen derzeit -13.68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. In den letzten 200 Tagen lag die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -27,78 Prozent, was auch zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 54,3, was auf einer Zeitspanne von 7 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,27 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Synairgen Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat Synairgen im letzten Jahr eine Rendite von -53,79 Prozent erzielt, was 32,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -22,67 Prozent, und Synairgen liegt derzeit 31,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.