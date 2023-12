SynBiotic Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Synbiotic liegt bei 58,97 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 54 zeigt. Auch hier wird die Situation als neutral eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an den meisten Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Synbiotic diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral".

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Synbiotic wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Synbiotic blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem neutralen Rating führte. Somit wird der Aktie von Synbiotic bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Synbiotic aktuell -7,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -39,24 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.