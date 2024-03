SynBiotic Aktie: Nächster Hammer kommt!

Anleger: Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Synbiotic wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Unsere Analysten haben die sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Synbiotic diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, den wir betrachten, liegt bei 4,8 EUR für die letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Schlusskurs von 7,62 EUR liegt also deutlich darüber (+58,75 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen Daten erhält Synbiotic eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (6,62 EUR) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,11 Prozent Abweichung) ein "Gut"-Rating. In Summe wird Synbiotic auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen waren vermehrt positive Kommentare über Synbiotic in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Synbiotic momentan viel Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) kann zeigen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Synbiotic liegt bei 81,2 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder Über- noch Unterkauftheit, wodurch Synbiotic in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.