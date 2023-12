SynBiotic Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Wintrust Financial":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen lassen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Synbiotic jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Synbiotic vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für Synbiotic einen Wert von 52,94, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 53. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher ebenfalls als "Neutral" betrachtet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Synbiotic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,81 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3 EUR liegt, was einem Unterschied von -37,63 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 3,15 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Unsere Analysten haben auch die weichen Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Synbiotic hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.