SynAct Pharma AB Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Für die Synact Pharma liegt der RSI bei 67,98, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Synact Pharma in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Synact Pharma wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Synact Pharma derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 13,23 Prozentpunkte (0 % gegenüber 13,23 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, während in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Damit wird die Aktie für diese Betrachtung erneut als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Synact Pharma hinsichtlich des Sentiments und Buzz sowie der Dividendenpolitik als "Gut" und "Schlecht" eingestuft werden muss.