SynAct Pharma AB Aktie: Das ist ein Knall!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können sogar die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Im Fall von Synact Pharma wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führte.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Synact Pharma-Aktie bei 52,19 SEK, was dazu führt, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 8,83 SEK aus dem Handel, was einen Abstand von -83,08 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Synact Pharma mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13.2 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Synact Pharma führt zu einer "Gut"-Einstufung mit einem Niveau von 16,89. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was dazu führt, dass die Gesamtbewertung "Gut" ist.