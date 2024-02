SynAct Pharma AB Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Synact Pharma liegt bei 40,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 47,5 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral. Überwiegend wurden positive Themen diskutiert, aber an zwei Tagen dominierte die negative Kommunikation. Zuletzt wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf Synact Pharma gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Synact Pharma in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine Einschätzung als "Gut". Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite der Synact Pharma-Aktie beträgt 0 Prozent, was 14,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs und zeigt hier eine schlechte Bewertung.