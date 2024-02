SynAct Pharma AB Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Aktie von Synact Pharma zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Biotechnologie, was einem niedrigeren Ertrag von 14,62 Prozentpunkten entspricht. Dies weist auf eine eher schlechte Ausschüttungspolitik des Unternehmens hin.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Synact Pharma ist ebenfalls neutral, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind und sich der Meinungsmarkt weder positiv noch negativ stark mit dem Unternehmen beschäftigt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Synact Pharma derzeit -5,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beläuft sich auf -80,32 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Einschätzung führt.