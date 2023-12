SynAct Pharma AB Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Xaar":

Synact Pharma wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Synact Pharma haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionstiefe führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt ein Resultat von "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Synact Pharma mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (13,2%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) führt der RSI von 16,89 auf einem Zeitraum von 7 Tagen und der RSI25 von 34,27 auf einem Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung von "Gut" bzw. "Neutral". Die Gesamteinschätzung auf diesem Niveau ist daher "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine eher neutrale bis schlechte Bewertung für Synact Pharma in Bezug auf Anleger-Stimmung, Diskussionsintensität, Dividendenrendite und Relative Strength-Index.