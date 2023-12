SynAct Pharma AB Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Synact Pharma betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 59,38 Punkte, was bedeutet, dass Synact Pharma momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 43,75, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Zusammenfassend ergibt sich für Synact Pharma somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an fünf Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Synact Pharma. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das ergibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Für Anleger, die aktuell in die Aktie von Synact Pharma investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie, was einem geringeren Ertrag von 13,2 Prozentpunkten entspricht. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, und die Ausschüttungspolitik des Konzerns wird als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Synact Pharma können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Synact Pharma in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".