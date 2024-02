SynAct Pharma AB Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Synact Pharma zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Synact Pharma führt bei einem Niveau von 60 ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 48,49 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Synact Pharma eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie zu einem geringeren Ertrag von 14,62 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Synact Pharma mit einem Kurs von 7,96 SEK inzwischen 5,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung schlecht, da die Distanz zum GD200 sich auf -80,32 Prozent beläuft. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine schlechte Einschätzung für die beiden Zeiträume.