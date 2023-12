SynAct Pharma AB Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Dividendenrendite von Synact Pharma beträgt derzeit 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien zeigt sich eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Synact Pharma liegt bei 67,98 und wird daher als neutral eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -85,12 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine Abweichung von -23,5 Prozent auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der einfachen Charttechnik führt.