Symrise: Das wahre Kursziel beträgt 116,69 EUR

Laut Analysten ist die Symrise-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +27,67% über dem aktuellen Kurs.

• Symrise am 14.06.2023 mit einer positiven Entwicklung von +0,53%

• Aktuelles Kursziel für Symrise bei 116,69 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62

Am gestrigen Handelstag legte die Symrise-Aktie um +0,53% zu und verzeichnete damit ein Plus in den letzten fünf Handelstagen von -4,89%. Diese Entwicklung lässt auf eine momentan pessimistische Stimmung des Marktes schließen.

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel für Symrise bei 116,69 EUR und prognostizieren somit ein Potential von +27,67%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach den schwachen Trends der vergangenen Tage.

Von insgesamt 29 Experten stufen drei die Aktie als stark kaufenswert ein und weitere 14...