Symrise ist zurück!

Derzeit schüttet Symrise niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 3,7 Prozentpunkte (1,07 % gegenüber 4,77 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Symrise-Aktie aktuell eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (97,17 EUR) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (99,65 EUR) deuten auf eine ähnliche Entwicklung hin. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils nur leicht unter diesen Durchschnittswerten, was zu der neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Symrise-Aktie war in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine Zunahme positiver Kommentare über Symrise in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion, da auch die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen gestiegen ist.

Insgesamt erhält die Symrise-Aktie sowohl auf Basis der Anleger-Sentiments als auch des Buzz eine "Gut"-Rating.