Symrise: Potenzielles Kursziel von 116,69 EUR

Die Symrise Aktie scheint momentan laut Analysten unterbewertet zu sein und ein mittelfristiges Kursziel von 116,69 EUR aufzuweisen.

• Symrise: Tagesverlust von -0,69% am 06.06.2023

• Durchschnittliches Bankanalysten-Kursziel bei 116,69 EUR

• Positives Guru-Rating bleibt mit 3,62 bestehen

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Verlust in Höhe von -0,69%, was sich im Verlauf der letzten fünf Tage auf insgesamt -0,40% summiert. Der Markt bewegt sich aktuell in eine eher neutrale Richtung.

Trotzdem glauben die Bankanalysten an das Potenzial der Symrise Aktie und prognostizieren ihr ein mittelfristiges Kursziel bei 116,69 EUR – ein Anstieg um +16,11%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung nach dem jüngsten neutral Trend.

Laut aktuellen Angaben plädieren lediglich zwei ExpertInnen für...