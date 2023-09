Symrise: Potenzial von fast +20% - Kursziel bei 109,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Symrise hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +2,04 % erreicht. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen ein Plus von +0,64 % verzeichnen. Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Symrise 109,14 EUR und somit ist die Aktie der Meinung der Analysten nach unterschätzt.

• Symrise legte am 20.09.2023 um +2,04% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 109,14 EUR

• Ein Teil der Analysten stuft die Aktie als starken Kauf ein

Die Entsprechungen in Form des Guru-Ratings liegen unverändert auf einem Niveau von 3,50 Punkten.

Laut durchschnittlicher Einschätzung haben Anleger beim Erwerb der Symrise-Aktien aktuell ein Potenzial in Höhe von fast +20%. Allerdings ist nicht jeder Bankanalyst derselben Auffassung nach deren bisherigem neutral gehaltenem Trend während letzter Zeit. Drei Experten...