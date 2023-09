Symrise: Potenzial für Kurssteigerungen - Kursziel bei 109,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie von Symrise hat in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend verzeichnet und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -2,25% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Bankanalysten sehen jedoch ein mittelfristiges Kursziel bei 109,14 EUR für die Aktie von Symrise. Das eröffnet Investoren ein potenzielles Kurspotenzial von +24,11%. Damit ist die Meinung der Analysten eindeutig optimistischer als der aktuelle Markttrend.

Von insgesamt 28 befragten Experten bewerten drei die Aktie als “stark kaufen” und elf weitere raten zum Kauf. Elf Analysten haben sich neutral positioniert und drei empfehlen einen Verkauf. Demnach sind noch immer über die Hälfte der Befragten optimistisch gestimmt (+50,00%).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt die positive Einschätzung mit einem Rating von...