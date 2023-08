Symrise: Potenzial für Kursanstieg um 21,17% auf 112,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie von Symrise an der Börse einen Anstieg um +0,33%. In der abgelaufenen Woche ergab sich jedoch ein Rückgang von -4,81%. Die Analysten sind dennoch optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 112,20 EUR.

• Am 07.08.2023 stieg die Aktie von Symrise um +0,33%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt konstant bei 3,48

Aktuell haben drei Analysten die Empfehlung “starker Kauf”, während elf weitere ein “Kauf”-Rating vergeben. Zwölf Experten halten die Aktie und drei raten zum Verkauf. Daraus ergibt sich eine positive Einschätzung durch insgesamt +48,28% der Analysten.

Trotz des schwachen Trends in der vergangenen Woche deutet das Potenzial für einen Kursanstieg um mehr als +21% darauf hin, dass es sich lohnen könnte zu...