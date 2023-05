Symrise: Potenzial für Kursanstieg um 13,13%

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie von Symrise konnte am gestrigen Tag nicht überzeugen und verzeichnete eine Kursentwicklung von -0,43%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Minus von insgesamt -2,83%. Trotzdem sehen Bankanalysten das Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 116,69 EUR. Somit eröffnet sich aktuell Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +13,13%.

Während vier Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und weitere 14 Experten sie zumindest als Kauf einschätzen, positionieren sich neun weitere Experten neutral mit “halten” und zwei Analysten empfehlen einen Verkauf.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating auf dem bisherigen Niveau bei 3,69.