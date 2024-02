Symrise PK Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Anleger-Stimmung für Symrise ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen waren vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Trotzdem ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Symrise derzeit bei 55 liegt. Das bedeutet, die Börse zahlt 55,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Symrise. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung, was zu einer "Gut" Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Symrise in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,83 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche ist dies eine Outperformance von +14,48 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert im "Materialien"-Sektor liegt Symrise um 14,48 Prozent über diesem Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Symrise liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".