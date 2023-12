Symrise PK Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Das Unternehmen Symrise hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -5,17 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Symrise eine Outperformance von +0,37 Prozent erzielt hat. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,17 Prozent, also ebenfalls unter der Performance von Symrise.

In Bezug auf die Dividende weist Symrise eine Dividendenrendite von 1,14 Prozent auf, was 4,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent, was Symrise zu einem eher unrentablen Investment im Vergleich macht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Symrise derzeit +0,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +1,6 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Symrise-Aktie in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 80 aufweist, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine Einstufung von "Neutral", da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen ein eher negativer Ausblick für die Symrise-Aktie, sowohl in Bezug auf die Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche und des Sektors, als auch in Bezug auf die Dividendenrendite und die technischen Indikatoren wie den RSI.